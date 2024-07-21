По данным авторов статьи, сначала Вашингтон пытался убедить власти Грузии, но после их отказа переключился на Армению.

Соединенные Штаты продумывают возможность открытия против России второго фронта на юге, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

«Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в Министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила эту новость и заявила о «начале нового стратегического этапа» в отношениях между США и Арменией», — пишет издание.

По его данным, США уделяют этому сценарию большое значение.

На прошлой неделе стало известно, что представитель армии Соединенных Штатов будет работать в Министерстве обороны Армении.

Помимо открытия второго фронта, США преследуют и другую цель, пишет издание. Речь идет о попытке вклиниться в «астанинский треугольник».