Скончался яркий азербайджанский интеллектуал и незаурядный государственный деятель Сафа Мирзоев
Сегодня, 22 июля, на 72-м году жизни скончался известный государственный деятель, бывший глава Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Сафа Мирзоев.
Имя С.Мирзоева отождествляется с историей нового азербайджанского парламентаризма. Со дня основания третьей республики он возглавлял отдел по правовой политике Верховного Совета, затем встал у руля Секретариата, а после Аппарата парламента.
С.Мирзоев являлся одним из ярких представителей азербайджанской номенклатуры, незаурядным интеллектуалом и неординарным представителем азербайджанской интеллигенции.
Haqqin.az скорбит и выражает соболезнование близким и семье С.Мирзоева!