Бербок: «Путинская Россия — самая большая угроза для Европы»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «самой большой угрозой для Европы» Россию и ее президента Владимира Путина. Слова министра публикует пресс-служба ведомства в соцсети X.
«Путинская Россия остается самой большой угрозой миру в Европе», — заявила Бербок.
По ее словам, президент РФ «ни перед чем не останавливается». Именно поэтому нужно продолжать поддерживать Украину, считает германский министр.
«ЕС и НАТО твердо стоят на стороне Украины», — подчеркнула Бербок.