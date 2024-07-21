И снова о встрече Эрдогана и Асада

Первая с 2011 года встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в Москве, утверждает газета Daily Sabah со ссылкой на источник, отметив, что переговоры, предварительно, могут состояться в августе.

По информации издания, на встречу может быть приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, а Иран, скорее всего, на нее не пригласят.

Daily Sabah уточняет, что вопрос вывода турецких войск с севера Сирии решено обсудить позже, одним из основных на первой встрече будут вопросы двусторонней торговли.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

28 июня президент Турции заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил министру иностранных дел Хакану Фидану «встретиться со своими коллегами и подготовить дорожную карту процесса нормализации».