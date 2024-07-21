Байден отказался уйти в отставку
Президент США Джо Байден, который накануне решил выйти из предвыборной гонки, отказавшись от попытки переизбираться на второй срок, сообщил, что продолжит занимать пост президента. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.
«Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — говорится в заявлении Байдена.
О выходе из гонки за пост президента Байден объявил 21 июля, он объяснил, что делает это в интересах своей партии и страны.
Сразу после этого заявления в Республиканской партии заявили, что Байден после решения отказаться от выдвижения на выборах должен уйти в отставку. Об этом в том числе сказали спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты Дональда Трампа.
Кандидатом в президенты от Демократической партии теперь должна стать вице-президент Камала Харрис (решение будет принято на съезде 19-22 августа), ее уже поддержал сам Байден, который победил на демократических праймериз. В своем первом выступлении после решения главы государства выйти из гонки политик сказала, что достижения Байдена за последние три годы «не имеют равных в современной истории».
NBC News пишет, что Харрис смогла быстро консолидировать силы вокруг себя в Демпартии, ее поддержали в том числе демократы, считавшиеся наиболее вероятными кандидатами на замену Байдену — губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.