Байден отказался уйти в отставку

«Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — говорится в заявлении Байдена.

Президент США Джо Байден, который накануне решил выйти из предвыборной гонки, отказавшись от попытки переизбираться на второй срок, сообщил, что продолжит занимать пост президента. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

О выходе из гонки за пост президента Байден объявил 21 июля, он объяснил, что делает это в интересах своей партии и страны.

Сразу после этого заявления в Республиканской партии заявили, что Байден после решения отказаться от выдвижения на выборах должен уйти в отставку. Об этом в том числе сказали спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты Дональда Трампа.

Кандидатом в президенты от Демократической партии теперь должна стать вице-президент Камала Харрис (решение будет принято на съезде 19-22 августа), ее уже поддержал сам Байден, который победил на демократических праймериз. В своем первом выступлении после решения главы государства выйти из гонки политик сказала, что достижения Байдена за последние три годы «не имеют равных в современной истории».

NBC News пишет, что Харрис смогла быстро консолидировать силы вокруг себя в Демпартии, ее поддержали в том числе демократы, считавшиеся наиболее вероятными кандидатами на замену Байдену — губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.