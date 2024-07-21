У берегов Израиля открыли газовое месторождение

Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля подтвердило открытие новых залежей природного газа. Их будет эксплуатировать компания Energean, передают израильские «Детали».

Издание отмечает, что подводные газовые месторождения в Израиле традиционно называют в честь морских животных, настоящих и выдуманных. Новое месторождение назвали «Драконом».

Оно сравнительно небольшое – всего 3-5 миллиардов кубометров природного газа, почти в тысячу раз меньше «Левиафана». Тем не менее «позволит увеличить добычу природного газа и нарастить экспорт в страны региона и Европу», заявил министр энергетики Эли Коэн.

Месторождение «Дракон» находится южнее основных средиземноморских месторождений Израиля. Оно расположено примерно в 80 километрах строго на восток от Хайфы.