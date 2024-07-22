Вашингтон неустанно работает над достижением мира между Баку и Ереваном

Соединенные Штаты продолжают работать над достижением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в очередной раз заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Азербайджан и Армения продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения. Мы полны решимости поддерживать этот процесс. Настало время мира, и мы продолжаем работать над достижением соглашения», - сказал Миллер.

10 июля на полях саммита НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Стороны отметили прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути заключения мирного соглашения и установления межгосударственных отношений, договорились продолжить работу в этом направлении.