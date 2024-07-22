Задержан бывший дипломат Ибрагимов
Задержан бывший дипломат Эмин Шаиг Ибрагимов. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Aгиль Лаидж.
По его словам, Ибрагимова задержали за то, что он ударил ножом некоего мужчину.
Глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев отреагировал на это сообщение адвоката, подтвердив задержание экс-дипломата: «Да, Ибрагимов задержан. Лицо, получившее ножевое ранение, госпитализировано. Проводится расследование».
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