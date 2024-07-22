Растет поддержка Камалы Харрис

Большинство демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США поддержали вице-президента страны Камалу Харрис, претендующую на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает The Hill.

По подсчетам издания, как минимум 29 из 47 сенаторов и 141 из 213 членов Палаты представителей от Демократической партии заявили о своей поддержке Харрис на данный момент.

Также кандидатуру вице-президента публично одобрили как минимум 15 из 23 губернаторов-демократов.

При этом отмечается, что кандидатуру Харрис пока не прокомментировали лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.