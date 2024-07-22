Евросоюз не договорился в вопросе денег для Киева

Страны Евросоюза не достигли договоренности о разблокировке средств Европейского фонда мира на оружие для Киева, поскольку Венгрия отказалась снять вето. Об этом 22 июля сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Эти средства остаются заблокированными одной страной. Это постыдно. Это не мешает Украине получать оружие. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.