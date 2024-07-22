Лидеров Иракского Курдистана пригласили на СОР29

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов во время поездки в город Эрбиль провел ряд встреч, на которых вручил официальным лицам Иракского Курдистана (автономный регион в составе Ирака - ред.) письма-приглашения на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня в ходе визита в Эрбиль вручил письмо-приглашение на COP29, адресованное главе региона Нечирвану Барзани, руководителю администрации главы региона Фаузи Харири, а письмо, адресованное премьер-министру РИК Масруру Барзани, - главе управления внешних связей региона Сафину Дизаи», - отметил Н.Мамедов.