Десятки тысяч росгвардейцев в Украине

Сейчас на территории Украины развернуто более 30 000 военнослужащих Росгвардии, большинство из которых находятся в тылу, сообщает в своем обзоре разведывательное сообщество Великобритании.

В ведомстве отметили, что большинство личного состава Росгвардии почти наверняка выполняют задачи по охране тыловых районов, и только несколько подразделений участвуют в боевых действиях на передовой.

Главная боевая единица Росгвардии - 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из трех полков, которые имеют на вооружении танки, боевые машины пехоты и артиллерию.