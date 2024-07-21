Латвия отправила Украине 500 беспилотников
Латвия отправила в Украину более 500 дронов собственного производства. Об этом сообщил в сети X министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
«Партия из более чем 500 дронов начинает путь в Украину», — такими словами министр Спрудс сопроводил фотографии груза.
Латвия вместе с 11 странами Европы, а также США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией входит в т.н. «коалицию дронов» — группу стран, которая снабжает Украину беспилотниками.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!