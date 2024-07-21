Республиканцы требуют «показать» Байдена. Белый дом ответил

Президент США Джо Байден провел в понедельник брифинги в онлайн-режиме со своими советниками Лиз Шервуд-Рэндалл и Джейком Салливаном по вопросам внутренней национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее член палаты представителей от штата Колорадо республиканка Лорен Борберт дважды на своей странице в X потребовала предоставить доказательства, что Байден жив. По ее мнению, действующий президент для этого, в том числе, должен показаться перед камерами.

По данным NBC News, после возвращения в Вашингтон Байден планирует выступить с обращением к американцам, в котором более детально расскажет о причинах своего решения выйти из президентской гонки. Также на этой неделе у главы государства запланирована встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Источники телеканала сообщили, что Нетаньяху также обсудил возможность встречи с Дональдом Трампом.

21 июля Байден на своей странице в соцсети X объявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах. 22 июля врач президента Кевин О’Коннор заявил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме.

В последние дни, включая 21 июля, когда было объявлено о выходе из президентской гонки, Байден не появлялся на публике.