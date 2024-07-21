Секретная служба США признала свой провал

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, ведомство которой обеспечивает охрану первых лиц государства, взяла ответственность за провал, позволивший покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом она заявила во время показаний в Комитете по надзору Палаты представителей США в понедельник, 22 июля.

Читл назвала покушение на Трампа наиболее значительным оперативным провалом Секретной службы США за последние десятилетия. «Миссия Секретной службы заключается в том, чтобы защищать лидеров нашей нации. 13 июля мы потерпели провал», – сказала Читл.

Она подтвердила, что здание, с которого стреляли в Трампа, было за пределами периметра безопасности, а также заявила, что для защиты экс-президента США «было задействовано достаточное количество агентов» Секретной службы. На вопрос, почему охрана Трампа не сработала в день покушения, Читл сказала, что «берет на себя ответственность за эту трагедию».

Также Читл утверждает, что до сих пор не была на месте покушения.

13 июля на предвыборном митинге кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого Трамп получил легкое ранение уха. Один из участников происшествия погиб, еще два человека получили ранения.