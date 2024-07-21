В Украине тревога
Поздно вечером 22 июля Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета российского МиГ-31К.
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Поздно вечером 22 июля Воздушные силы Украины сообщили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета российского МиГ-31К.
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