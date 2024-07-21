Байден отдал Украину Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ опубликован на сайте Белого дома. О причинах не сообщается.

Речь идет об отдельных положениях закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины». Документом также регулируется возможность конфискации российских активов для их передачи Украине.