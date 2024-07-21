Россия недовольна Израилем

Израиль игнорирует любые предложения по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, включая план президента США Джо Байдена. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) в связи с ударами по Тель-Авиву, состоявшемся 22 июля.

«Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в СБ резолюции и любые мирные подходы, включая пресловутый так называемый «План Байдена», существующий только на бумаге», — утверждает Небензя.

Он также объявил о намерении созвать в пятницу заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в анклаве.