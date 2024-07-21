Россия готова помочь Грузии предотвратить госпереворот

«Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я скажу вам другое, была, например, попытка свержения власти в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью среди прочего, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», – заявил Климов, ответив так на вопрос о готовности России предотвратить попытку переворота в Грузии.

Климов также оценил перспективу членства Грузии в Организации Договора о коллективной безопасности: «Это, прежде всего, должна решать Грузия. Чтобы стать участником ОДКБ, в первую очередь, должно быть такое желание». Теоретически Грузия может стать членом ОДКБ, поскольку является страной Евразийского континента, добавил он.