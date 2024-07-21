Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 02:19

Недавно в Грозном завершился «Кавказский инвестиционный форум», в ходе которого были представлены азербайджанские туристические инвестиции на Северном Кавказе, продемонстрирована экономическая взаимосвязь кавказского и каспийского регионов, а также обсуждались новые проекты. Кавказ и Каспий издревле формируют единую туристическо-оздоровительную инфраструктуру. Она играет роль едва ли не ключевого интеграционного механизма всего кавказско-каспийского региона ввиду массового вовлечения граждан. Способствует этому и возможность создания позитивных образов стран-участниц на почве традиций гостеприимства и инфраструктуры современного сервиса. Кроме того, туристическая сфера является весьма мощным "разгонным фактором" для многих сопряжённых отраслей экономики. Множество политических, культурно-исторических и экономических связей между Северным и Южным Кавказом обусловливают теснейшее взаимодействие в регионе, несмотря на тридцать с лишним лет, минувших с распада СССР.

Эта близость может быть продемонстрирована даже благодаря чисто эконометрическим показателям. Например, общая численность населения российских субъектов Северного Кавказа составляет 10 млн человек, что сопоставимо с численностью населения Азербайджана. Сопоставимо и число туристов, посещающих курорты СКФО (за исключением курортов Краснодарского края) и туристические центры Азербайджана – от 3 до 4 млн в год. Есть также совпадения в российской и азербайджанской стратегии развития туристических кластеров, которая диктует необходимость формирования точек роста и условий для привлечения инвестиций. Для обоих регионов поставлены близкие целевые показатели: доля туризма в экономике России к 2030 году должна составить 5% ВВП; в Азербайджане поставлена более амбициозная цель – до 2026 года привлечь в страну 6 млн туристов и в четыре раза увеличить доходы от отрасли, доведя их до 10 млрд манатов (около 12% ВВП). Со сферой туризма пересекается развитие всех составляющих сектора услуг в целом, а также развитие производств малого и среднего бизнеса, в основном в сегментах продовольствия и товаров массового потребления. Такой подход даст возможность постепенно увеличивать число рабочих мест, что уже в среднесрочной перспективе создает мультипликативный эффект во всей экономике. В данной стратегии у Азербайджана и России есть неплохие результаты: хорошая динамика в выработке электричества, объемах производства продовольственного сектора, строительстве дорог и транспортной инфраструктуры, а также новых гостиниц от крупных сетевых сегментов до небольших частных объектов в сфере среднего бизнеса. Туризм является самым важным индикатором развития интеграции. Поток туристов, посетивших Азербайджан в I полугодии 2024 года, является, пожалуй, наиболее ярким экономическим индикатором, демонстрирующим успех в продвижении образа привлекательности азербайджанской природы и культуры. Прирост, по сравнению с прошлым годом, составил 34%, в абсолютных цифрах это 1 231 104 человека. Согласно оценкам Госагентства по туризму, общее число посещений Азербайджана в 2024 году дойдет до 3 млн человек, однако нельзя сказать, что страна полностью восстановилась после пандемии, ведь за период с января по июнь 2019 года число посещений Азербайджана было на 13% выше. С другой стороны, учитывая, что второй год подряд наблюдается прирост туристических въездов в Азербайджан, в 2025 году допандемийный уровень будет, скорее всего, преодолен.

Любопытно, что, несмотря на закрытую для пассажирского транспорта сухопутную границу, основным источником прироста турпотока в Азербайджан остаётся Россия. Россияне заняли первое место по числу въездов – 442 964 человека, — что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Второе место по пассажироперевозкам в Азербайджан занимает Турция. Из неё воздушным транспортом прибыло 368 427 пассажиров, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тройку замыкает ОАЭ, откуда прибыло 215 537 пассажиров (+47,6%). Только за июнь в Азербайджан было перевезено 341 384 пассажира, что на 36,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Из России приехало 95 638 пассажиров — на 22,3% больше, чем в июне прошлого года. Отметим, что плотность авиарейсов из России практически вышла на докризисный уровень: 8 российских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы из 17 городов России в 3 города Азербайджана. По мере развития туристического потенциала новых экономических районов аэропорты Карабаха также начнут принимать самолёты из российских городов. Что касается Azerbaijan Airlines, то на сегодняшний день авиакомпания совершает регулярные рейсы из Баку и Гянджи в 12 городов России, в том числе в Грозный.

На российском Кавказе планируется ввести в эксплуатацию несколько новых аэропортов. Уже возведён новый терминал во Владикавказе, идёт реконструкция аэропортов в городах Уйташ, Грозный, Минводы, Ставрополь. Также подписано соглашение о строительстве нового аэропорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. В среднесрочной перспективе это даст возможность туристам совершать поездки с заснеженных вершин курортов "Архыз", "Теберда" и "Домбай" в более теплый Баку; азербайджанцы, в свою очередь, смогут сравнить вершины Северного Кавказа с Шах Дагом. Развивается и морской туризм. Побережья стран каспийской пятерки имеют мощный потенциал туристско-оздоровительного плана. В ходе «Кавказского инвестиционного форума» в Грозном было подписано соглашение по развитию пляжной туристической зоны в районе Дербента (ОЭЗ "Каспийский прибрежный кластер"). В результате этого недалеко от границы с Азербайджаном должен появиться новый пляжный проект на Каспии, третий по величине после развиваемого Эмином Агаларовым бакинского Sea Breeze Resort (2,5 км пляжей, а в перспективе – до 6 км) и туркменского курортного проекта "Аваза". По предварительным прогнозам правительства РФ, к 2030 году в создание Каспийского прибрежного кластера будет вложено 23,4 млрд рублей бюджетных средств, а также привлечено до 70 млрд рублей инвестиций. Туристический поток составит к 2030 году более 700 тысяч посетителей в год.