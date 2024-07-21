Арктика превращается в зону конфликтов

Среди изменений на мировой арене Пентагоном обозначены война России против Украины, вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО, а также «растущее сотрудничество между КНР и РФ».

Пентагон обновил стратегию по Арктике. В документе обозначены факторы, которые, как считают в Минобороны США, создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике. Таковыми факторами являются, по мнению военных властей США, крупные геополитические изменения и растущие последствия изменений климата.

«Этот становящийся все более доступным регион превращается в арену для стратегического противостояния, и США необходимо быть готовыми отвечать на вызовы вместе с союзниками и партнерами»,— говорится в документе.

В США «вызывает озабоченность» сотрудничество Китая и России в Арктическом регионе. Пентагон «продолжает следить за их взаимодействием». Вашингтон обеспокоен «растущими возможностями России», которые «потенциально представляют угрозу территории США и союзников».

Документ предполагает расширение взаимодействия с союзниками и партнерами, в том числе в рамках учений. Планируется создание больше 250 многоцелевых боевых самолетов, которые могут быть задействованы для арктических операций к 2030-м годам.