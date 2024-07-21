Генеральная репетиция кибервойны третья мировая
Мир впервые столкнулся с массовым сбоем в работе операционной системы (ОС) Windows, затруднившим по всему миру функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях. О проблемах сообщили несколько банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе.
Правда, сбой удалось относительно быстро устранить, однако он успел нанести ощутимый экономический и имиджевый ущерб множеству компаний по всему миру. Но, конечно же, наибольшие финансовые и репутационные потери понесли корпорация Windows и ее партнер, компания CrowdStrike.
Точная причина технологической аварии пока неизвестна – проводится расследование, итоги которого мир ждет с большим нетерпением. Пока же точно известно, что сбой не связан с кибератаками. Полуофициально было объявлено, что его могло спровоцировать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Отмечается, что устройства и сервисы, на которые установлено данное ПО, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки».
Наиболее массово глобальный технический сбой в компании Microsoft сказался на работе аэропортов и авиакомпаний в период разгара глобального туризма.
В авиакомпании Turkish Airlines клиентов предупредили о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией. Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была полностью парализована. Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены, как минимум, 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний. Сбои в Microsoft сказались на работе нидерландского аэропорта Схипхол, международного аэропорта Эдинбурга, индийских авиакомпаний IndiGo, Akasa Air и SpiceJet, французских Air France и Cebu Pacific, немецкой Lufthansa и многих других операторов.
Впрочем, пострадали не только авиаоператоры и их пассажиры. Из-за сбоя в работе кассовых аппаратов приостановили работу порядка 30 процентов ресторанов сети McDonald's в Японии. Проблемы возникли в работе крупной украинской службы доставки «Новая почта», оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank (бывший «Альфа-банка Украина») и виртуального банка Monobank. Остановил вещание в прямом эфире британский телеканал Sky News. Сбой в работе служб корпорации Microsoft повлек проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии, клиенты нескольких банков столкнулись с перебоями в работе интернет- и мобильного банкинга, а также электронных платежей.
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о проблемах в работе компьютерных систем больниц. В Великобритании пациенты медучреждений не могли записаться на прием к врачу в результате масштабного технологического сбоя.
Проблемы также наблюдались в кафе и ресторанах, где посетители не могли расплатиться кредитным картами. Частично сбой затронул Лондонскую фондовую биржу и сказался даже на функционировании информационных систем оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже.
В Азербайджане, России и других странах СНГ (за исключением Армении и Молдовы) удалось избежать массовых проблем со сбоями, что никак не умаляет сам факт технологической аварии, которая может повториться и в значительно большем масштабе.
На этот раз сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure затронул порядка 8,5 миллиона устройств, оснащенных операционной системой Windows. На этом фоне акции американской корпорации Microsoft упали на 3,15 процента, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23 процента.
Эксперты уже успели назвать глобальный сбой в Windows крупнейшим в истории IТ-провалом и даже «генеральной репетицией кибервойны». И как бы ни уверяли в Crowdstrike и Microsoft в надежности своих ПО, этот сбой ясно продемонстрировал опасность, которую представляет для человечества глобальное технологическое развитие искусственного интеллекта. Становится очевидным, что даже небольшая ошибка одной компании или рядового айтишника может привести не только к временным сбоям в каких-то странах или сферах, но и к совершенно необратимым процессам.