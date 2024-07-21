Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 02:42

Мир впервые столкнулся с массовым сбоем в работе операционной системы (ОС) Windows, затруднившим по всему миру функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях. О проблемах сообщили несколько банков и компаний в США, Австралии, Индии, Великобритании и Евросоюзе. Правда, сбой удалось относительно быстро устранить, однако он успел нанести ощутимый экономический и имиджевый ущерб множеству компаний по всему миру. Но, конечно же, наибольшие финансовые и репутационные потери понесли корпорация Windows и ее партнер, компания CrowdStrike.

Точная причина технологической аварии пока неизвестна – проводится расследование, итоги которого мир ждет с большим нетерпением. Пока же точно известно, что сбой не связан с кибератаками. Полуофициально было объявлено, что его могло спровоцировать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Отмечается, что устройства и сервисы, на которые установлено данное ПО, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки». Наиболее массово глобальный технический сбой в компании Microsoft сказался на работе аэропортов и авиакомпаний в период разгара глобального туризма. В авиакомпании Turkish Airlines клиентов предупредили о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией. Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была полностью парализована. Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены, как минимум, 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний. Сбои в Microsoft сказались на работе нидерландского аэропорта Схипхол, международного аэропорта Эдинбурга, индийских авиакомпаний IndiGo, Akasa Air и SpiceJet, французских Air France и Cebu Pacific, немецкой Lufthansa и многих других операторов.

Впрочем, пострадали не только авиаоператоры и их пассажиры. Из-за сбоя в работе кассовых аппаратов приостановили работу порядка 30 процентов ресторанов сети McDonald's в Японии. Проблемы возникли в работе крупной украинской службы доставки «Новая почта», оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank (бывший «Альфа-банка Украина») и виртуального банка Monobank. Остановил вещание в прямом эфире британский телеканал Sky News. Сбой в работе служб корпорации Microsoft повлек проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии, клиенты нескольких банков столкнулись с перебоями в работе интернет- и мобильного банкинга, а также электронных платежей. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о проблемах в работе компьютерных систем больниц. В Великобритании пациенты медучреждений не могли записаться на прием к врачу в результате масштабного технологического сбоя. Проблемы также наблюдались в кафе и ресторанах, где посетители не могли расплатиться кредитным картами. Частично сбой затронул Лондонскую фондовую биржу и сказался даже на функционировании информационных систем оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже.