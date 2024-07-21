Во время своего первого выступления перед избирательным штабом демократов в штате Дэлавер, Харрис сказала, что испытывает смешанные эмоции. Она назвала избирательную кампанию демократов американскими горками.

«Я знаю, что это были американские горки, и мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу», - сказала она, выступая в штате Делавэр.

Выступая на публичном мероприятии в Белом доме впервые после снятия Джо Байдена с выборов, Харрис заявила, что «наследие Джо Байдена, то, что было достигнуто за последние три года, не имеет аналогов в современной истории».

Чтобы получить официальную номинацию, Харрис необходимо заручиться поддержкой делегатов Демократической партии. Выдвижение всего за 4 месяца до выборов может стать самым поздним в электоральной истории США.

На данный момент Харрис поддержали несколько высокопоставленных чиновников-демократов, в том числе шесть губернаторов. Также сообщается, что Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана, которую ряд обозревателей рассматривали в качестве потенциального кандидата в президенты или вице-президенты, заявила, что станет сопредседателем штаба Харрис.

Как сообщает CNN, лидеры демократов в Конгрессе официально одобрят выдвижение вице-президента в ближайшие часы.

По информации Reuters, политические союзники Харрис сделали сотни звонков от ее имени, призывая делегатов съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце, поддержать ее кандидатуру.

Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Тогда же он пообещал в ближайшие дни выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.