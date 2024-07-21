Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:58

Экс-демократ Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США, известный своим скандальным имиджем, вновь взялся за Азербайджан, заявив в интервью изданию Zartonk Media, что, если он станет президентом, то введет против Азербайджана санкции за «насильственное изгнание армян из Карабаха». Понятно, что всерьез шансы сына покойного министра юстиции США занять кресло в Овальном кабинете Белого дома никто не рассматривает. Однако после новости о выходе Джо Байдена из президентской гонки, этот одиозный политик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что теперь «основная борьба развернется между ним и Дональдом Трампом», и что он «опережает Трампа в опросах».

Из чего можно сделать вывод, что основным инструментом, с помощью которого Кеннеди рассчитывает победить тяжеловеса Трампа и вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис являются голоса американских армян. Недаром Кеннеди-младший, периодически используя в своей избирательной кампании тезисы главы Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арама Амбаряна, нападает на Азербайджан. К примеру, в январе этого года на встрече, организованной лидерами армянской общины в Южной Калифорнии, он заявил, что, став президентом, непременно «вернет Армении суверенитет над Карабахом». На что Амбарян, поприветствовав заявление Кеннеди, отметил, что «армянский вопрос важно сохранять в повестке дня президентской избирательной кампании», и что «в потере Карабаха» виноваты как действующий президент Джозеф Байден, так и его главный соперник Дональд Трамп. И вот теперь Кеннеди-младший не только угрожает Азербайджану введением санкций «из-за перепродажи европейским странам российской нефти», но и обещает подключить к ним страны Евросоюза.

Следует отметить, что fake news о причастности Азербайджан к продаже в Европу подсанкционных российских нефти и газа, являются одной из «фишек» армянского лобби на Западе, которые оно использует в пропагандистской войне против Баку. Эти лживые тезисы периодически появляются во влиятельных западных СМИ и даже становятся темой обсуждений некоторых европейских политиков. К слову, в том же интервью интернет-изданию Zartonk Media Роберт Кеннеди прошелся и по Турции, обвинив официальную Анкару в «геноциде курдов на севере Сирии» и «оккупации половины Кипра». По его словам, НАТО не принимает необходимых мер, чтобы «остановить» Турцию, и что после избрания президентом он пересмотрит роль Североатлантического альянса. Кеннеди также высказался против сохранения НАТО как военной организации или союза, заявив, что будет стремиться превратить этот альянс в «организацию, поддерживающую мир». Понятно, что в своей антиазербайджанской деятельности представители ANCA не случайно сделали ставку именно на Роберте Кеннеди-младшем – известном авантюристе и скандальном политике, который уже давно дискредитирует доселе незапятнанную репутацию одного из самых уважаемых в США политических кланов.