По словам источников издания, хорошо спланированный «дворцовый переворот» с целью помешать нерешительному президенту баллотироваться на переизбрание, длился несколько недель. Байден сопротивлялся «на каждом шагу», сообщил источник, близкий к семье Байдена. Инсайдер также дал понять, какие гнев и разочарование демонстрировал Байден, когда партийная элита оказывала на него давление.

Представители высшего руководства Демократической партии «угрожали» президенту США Джо Байдену принудительным отстранением от должности, если он не выйдет из предвыборной гонки. Об этом говорится в публикации The New York Post (NYP).

Частью «переворота» источники называют участие Байдена в дебатах с кандидатом от республиканцев бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Эти дебаты были подстроены, чтобы убедить демократов в том, что он не может баллотироваться в президенты», — утверждает источник, близкий к семье Байдена.

Когда избиратели усомнились в готовности Байдена участвовать в предвыборной гонке, он настаивал на том, что продолжит свою деятельность. Представители Демократической партии пригрозили задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Эта поправка позволяет вице-президенту и членам кабинета министров заявить о непригодности к исполнению обязанностей президента США и заставить его уйти в отставку, говорится в материале NYP.

Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента, при этом источник утверждает, что делегатам Национального съезда Демократической партии в августе будет якобы рекомендовано поддержать сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли.

Среди тех, кто до сих пор не поддержал Харрис как преемника Байдена, и бывший президент Барак Обама. «В предстоящие дни нам предстоит плыть по неизведанным водам», — заявил Обама.

По словам источника, после дебатов сын Байдена, Хантер, стал более активно участвовать в повседневных делах отца, настоял на посещении всех его официальных и неофициальных встреч. «Хантер чувствовал, что Джо Байдена подставляют, и был очень обеспокоен состоянием отца», — сказал источник.

Штаб Байдена не был предупрежден о неожиданном решении президента выйти из предвыборной гонки. По словам источника, многие были шокированы самим письмом, опубликованным в аккаунте Байдена в соцсети X, поскольку оно было напечатано на его личном бланке, а не на бланке Белого дома, и подписано в электронном виде.