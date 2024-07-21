Киеву пообещали первые €1,4 млрд российских денег

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа.

По его словам, страны-члены Евросоюза намерены профинансировать получение Украиной приоритетного вооружения.

Отмечается, что речь идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для оборонной промышленности Украины.