Байден вышел на связь

Байден заявил, что будет оказывать поддержку в ведении предвыборной кампании Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии он поддержал.

Президент США Джо Байден подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр. Американский лидер отметил, что заражение коронавирусом вынудило его изолироваться, но подчеркнул, что «никуда не уходит».

«Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение», - продолжил Байден.

«Нужно понимать, что несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились. Я буду усердно трудиться как в качестве действующего президента, подписывая законопроекты, так и [в вопросе проведения предвыборной] кампании», - сказал Байден.

«Впереди еще шесть месяцев моего президентского срока. И я намерен сделать как можно больше в вопросах как внутренней, так и внешней политики», - отметил Байден.

Ранее член палаты представителей от штата Колорадо республиканка Лорен Борберт дважды на своей странице в X потребовала предоставить доказательства, что Байден жив. По ее мнению, действующий президент для этого, в том числе, должен показаться перед камерами. Ведущий Fox News Брет Байер также требовал доказательств того, что президент США жив. Бывший советник в администрациях экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша – младшего Стив Джиллтакже выразил сомнения, что действующий глава государства жив: «Ходят самые разные слухи, в том числе люди обсуждают, жив ли вообще сегодня Джо Байден. Многих смущает то, как выглядит это письмо. Подпись под ним непохожа на его подпись, все подчеркивают, что оно оформлено не так, как обычная президентская канцелярия, его собственные сотрудники только из соцсетей узнали, что он уходит».