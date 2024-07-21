Руслан Баширли, спецкор, Анкара 09:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Ирак впервые за последние двенадцать лет, не только подписал ряд исторических соглашений, но и сыграл существенную роль в разрешении проблем на линии Анкара-Багдад. Главными среди подписанных документов были Соглашение о совместной безопасности, а также объявление Багдадом «Рабочей партии Курдистана» (РПК) «запрещенной организацией», что имеет важное значение для будущего всего региона, включая проект «Путь развития».

После визита Эрдогана в Багдад Турция расширила контртеррористические операции на севере Ирака по зачистке территории на глубину 30-40 километров и созданию там зоны безопасности. И если раньше реакция Ирака на операции Анкары против РПК была негативной, то на сей раз официальный Багдад продемонстрировал сдержанность. Хотя заявления Шахназ Ибрагим Ахмед, супруги президента Ирака Абдуллатифа Рашида, могли нарушить достаточно хрупкие турецко-иракские отношения. В частности, супруга президента написала в соцсетях, что в ходе операций против РПК на севере Ирака вооруженные силы Турции «целятся в деревни и сжигают сельскохозяйственные угодья», и что в результате «были разрушены школа и церковь». В ответ посол Турции в Багдаде Анил Бора Инан назвал «необоснованными» обвинения первой леди Ирака и выразил уверенность в дальнейшем развитии нормализованных отношений с Багдадом. «Эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности, - написал Анил Бора Инан. – Турция стремится развивать отношения с Ираком во всех областях. Мы выразили это взаимно, подписав около 30 соглашений во время апрельского визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Сотрудничество включает в себя борьбу с терроризмом. Более того, иракская сторона объявила РПК запрещенной организацией».

По мнению политических экспертов, антитурецкие заявления связаны с тем, что президент Ирака и его супруга являются членами Патриотического союза Курдистана (ПСК), известного своей близостью к РПК. Президент Абдуллатиф Рашид также является свояком покойного Джалала Талабани, бывшего лидера ПСК и президента Ирака. Помимо этого, вдова Джалала Талабани, Херо Талабани, и его сестра, Шахназ Ибрагим Ахмед, характеризуются в иракской политике как «теневые лидеры». Поэтому, считают эксперты, обвинения Шахназ Ибрагим Ахмед против Турции следует понимать как позицию самого президента Рашида и косвенно семьи Талабани. Как известно, Патриотический союз Курдистана под руководством семейства Талабани поддерживает РПК, не говоря уже о том, что через аэропорт Сулеймания проходит оружие, отправляемое курдам из Ирана. Об этом подробно пишут турецкие СМИ, а также сообщают официальные представители Регионального правительства Иракского Курдистана. Сотрудничество ПСК с Ираном также играет важную роль в происходящем.

После оккупации Ирака Иран, укрепляя влияние на центральное правительство через близкие ему политические и милицейские силы, был встревожен связями Турции с Эрбилем, который проводил иную экономическую и социальную политику. Пытаясь надавить на Эрбиль посредством проиранских политических и военных групп в Багдаде, Тегеран параллельно углубил отношения с Талабани, традиционным соперником Барзани. Референдум о независимости, проведенный в июне 2017 года, предоставил Ирану эту возможность, и в результате односторонних действий Барзани началась блокада Эрбиля. В том же году министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф присутствовал в Сулеймании на похоронах основателя ПСК и бывшего президента Ирака Джалала Талабани, где заявил, что его действия направлены не против ПСК, а против ИКРБ. Эти события позволили Ирану усилить влияние в Сулеймании, оказывать давление на Эрбиль и одновременно укреплять сотрудничество с «Патриотическим союзом Курдистана», который иранцы считают «хорошими курдами». Кроме того, Тегеран установил координацию между РПК, ПСК и шиитскими вооруженными формированиями под предлогом борьбы с ИГИЛ.

Чтобы сохранить свое присутствие в регионе, «Рабочая партия Курдистана» сблизилась с Тегераном, имеющим огромное влияние на Ирак и долгое время поддерживающим тесные торговые и политические связи с Сулейманией. По мнению политических комментаторов, заявления Шахназ Ибрагим Ахмед против Турции напрямую связаны с иранским фактором. Тегеран обеспокоен уничтожением РПК в регионе, и это не может не беспокоить Анкару, которая официально объявила, что эта террористическая организация в регионе будет полностью уничтожена. Кроме того, очищенные от терроризма районы на севере Ирака позволят Турции предотвратить нелегальную миграцию, что также не нравится Ирану. Еще один важный вопрос – это проект «Путь развития», который соединит страны Персидского залива через Турцию с Европой. Тегеран считает этот проект, поддерживаемый ОАЭ и Катаром, конкурентом Южного транспортного коридора. Хотя Иран открыто не протестует, как в случае с Зангезурским коридором, он тем не менее пытается противодействовать ему с помощью политического и военного влияния на Ирак. В целом же, Иран беспокоит рост влияния Турции в регионе, преодоление барьеров ИКРБ и расширение ее мощи.