В истории лотереи «Azərlotereya» «Poz-Qazan» был зарегистрирован крупнейший выигрыш - 500 тысяч манатов в лотерее «Prestij». Счастливым обладателем этого выигрыша стал 66-летний житель Ордубада, Гусейн Бунятов.

Дядя Гусейн купил билет «Prestij» на одном из рынков поселка Бакиханова, когда приехал в Баку навестить новорожденного внука. И именно этот билет принес ему самый крупный приз - 500 тысяч манатов. Взяв выигрыш в руки, он признался, что плакал от радости, и заявил, что на полученные деньги купит дом для своих сына и дочери, которые уже много лет живут в аренде. Часть суммы дядя Гусейн намерен пожертвовать в Карабахский фонд возрождения.

Эльчин Мехтиев, продавец, который продал выигрышный билет, выразил свою радость по поводу того, что стал частью такого важного события. Г-н Эльчин, который был не менее счастлив, чем победитель, подчеркнул, что это был великолепный шанс.

Лотерея «Prestij», стоимостью 10 манатов, предлагает еще один крупный приз в размере полмиллиона манатов, который ждет своего владельца. Также, в других билетах «Azərlotereya» «Poz-Qazan» разыгрываются крупные призы в 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 и 25 000 манатов, которые ждут своих счастливчиков.

Билеты можно приобрести в пунктах продажи «Azərlotereya» и «Misli», филиалах «Azərpoçt», на рынках и в киосках нашего города, а также заказать через «Wolt».