Что за американцы в Минобороны Армении?

Посольство США в Ереване внесло уточнения в информацию о том, что в Министерстве обороны Армении в качестве советника будет работать представитель Пентагона.

Теперь посольство заявляет, что речь идет не о представителе Министерства обороны США, а о гражданском советнике из Госдепартамента, который приступит к работе в Министерстве обороны Армении в ближайшие месяцы.

Напомним, что соответствующая информация распространилась в последние дни в экспертных кругах Армении.

Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Узра Зея, находившаяся с визитом в Ереване, подтвердила эту информацию, однако за дополнительными деталями посоветовала обратиться в американское посольство. При этом Зея подчеркнула, что в армяно-американских отношениях начинается принципиально новый этап стратегического партнерства.

В ответ на запрос армянских журналистов в посольстве США заявили, что речь идет о советнике программы глобальных оборонных реформ, финансируемой не Пентагоном, а Госдепартаментом. По словам представителя посольства США, этот человек в качестве гражданского советника будет оказывать поддержку укреплению оборонных институтов Армении.