Что за американцы в Минобороны Армении?
Посольство США в Ереване внесло уточнения в информацию о том, что в Министерстве обороны Армении в качестве советника будет работать представитель Пентагона.
Теперь посольство заявляет, что речь идет не о представителе Министерства обороны США, а о гражданском советнике из Госдепартамента, который приступит к работе в Министерстве обороны Армении в ближайшие месяцы.
Напомним, что соответствующая информация распространилась в последние дни в экспертных кругах Армении.
Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Узра Зея, находившаяся с визитом в Ереване, подтвердила эту информацию, однако за дополнительными деталями посоветовала обратиться в американское посольство. При этом Зея подчеркнула, что в армяно-американских отношениях начинается принципиально новый этап стратегического партнерства.
В ответ на запрос армянских журналистов в посольстве США заявили, что речь идет о советнике программы глобальных оборонных реформ, финансируемой не Пентагоном, а Госдепартаментом. По словам представителя посольства США, этот человек в качестве гражданского советника будет оказывать поддержку укреплению оборонных институтов Армении.
«Программа глобальной оборонной реформы Госдепартамента США поддерживает государства-партнеры по всему миру в создании более устойчивых, эффективных и подотчетных институтов безопасности, обеспечивая консультативную поддержку стратегического уровня», - заявили в посольстве США в Ереване.
Также было отмечено, что консультант, имя которого пока не называют, будет работать в Армении и поддерживать «постоянные рабочие контакты с посольством США и Министерством обороны Армении».
«Посредством консультативной поддержки США намерены помочь Армении в совершенствовании управления сферой безопасности, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению армяно-американских отношений», - говорится в письменном ответе посольства на запрос журналистов.
Армянский военный эксперт Леонид Нерсисян считает, что делегирование представителя США в Министерство обороны Армении в статусе советника является новым форматом двустороннего сотрудничества, который, по его мнению, может привести в конечном итоге к продаже американского оружия Армении.
Нерсисян подтвердил, что открытие путей для приобретения летального оружия из США — это «долгий и сложный процесс».
«На данный момент мы видим, что динамика вполне положительная, не такая быстрая, как с Францией, но видим, что развитие есть стабильное», - отметил эксперт.
Напомним, что в прошлом месяце в ходе стратегического диалога США-Армения, проведенного в Ереване, было решено поднять отношения между двумя странами до уровня стратегического партнерства. Это означает установление более глубокого сотрудничества в самых разных областях, включая военно-техническую сферу. Как известно, США уже второй год проводят совместные с Арменией учения Noble Partner. Последние из них стартовали на прошлой неделе.
В свою очередь, Россия оценивает армяно-американское военное сотрудничество как «угрозу своим интересам» в регионе Южного Кавказа и периодически предупреждает Ереван об «опасных последствиях».