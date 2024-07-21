«Азерэнержи» проводит демонтаж двухцепных высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ, пересекающие дороги в 5 местах на территории Бакинского аэропорта, Зыхского шоссе и проспекте 8 Ноября. Следует отметить, что интенсивное движение транспорта на перекрестках дорог создавало трудности в работе воздушных линий электропередач и портило эстетический вид стратегически важных дорог. Поэтому воздушные линии общей протяженностью 5,55 км и 44 крупные анкерные опоры по специальному проекту демонтируются и заменяются двухцепными невидимыми подземными кабелями длиной 33 км.

Следует отметить, что при строительстве подземных кабельных переходов дороги с интенсивным движением транспорта не копались, а линии проносились под землей в месте пересечения дорог с помощью специальной техники, без каких-либо препятствий для движения транспорта. Самое главное, не было перебоев в передаче энергии. Строительство новых линий, отвечающих экологическим требованиям, предотвратит возможные аварии и инциденты, приведет к более современному и качественному осуществлению передачи энергии.

Ожидается, что эти работы, проводимые «Азерэнержи», будут завершены в августе.