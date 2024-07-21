Айдын Керимов, спецкор, Стамбул 11:30

Запасы нефти Ирака огромны – а вот электричества в стране не хватает давно, со времен свержения Саддама Хуссейна. Потому Багдад зависит от импорта электроэнергии, что делает его инфраструктуру критически зависимой от внешних игроков.

Пришедшие в Ирак американцы, озаботившиеся «реконструкцией» страны, на эту проблему внимания не обращали – у них были заботы, которые лежали совершенно в иной плоскости, политической – а иракская экономика была им совершенно неинтересна, нефть качается – и ладно. Суннито-шиитская гражданская война, курдский вопрос, ИГИЛ казались куда важнее, с чем, в общем-то, достаточно трудно спорить. И тогда появились иранцы, заинтересованные в расширения своего влияния в Ираке. Которые предложили Багдаду следующее решение: «А вы покупайте у нас электроэнергию, поможем по-братски, честное персидское». Ирак согласился, да и откровенно сказать, а был ли у него выбор? Запуск собственных энергетических проектов – дело долгое и хлопотное, а электричество нужно уже сейчас. Но очевидное и простое решение не всегда оказывается самым правильным. В чем вскоре Багдад и убедился. Дождавшись, когда Ирак плотно подсядет на иранский «рубильник», Тегеран начал с этим рубильником играть, используя его в качестве инструмента политического шантажа – регулярно сокращая поставки, завышая цены на свои услуги, грозя и вовсе отключить Ирак, если его правительство не примет те или иные иранские условия, которые из года в год становились все жестче.

Прошлым и нынешним летом, когда температура поднималась выше 50 по Цельсию – электросети в Ираке легли окончательно, в абсолютном большинстве районов страны работая по паре часов в день – все остальное время домохозяйства запускали частные генераторы для поддержания работы холодильников и кондиционеров. Поэтому, когда поступило предложение от Турции о прокладке новая линия электропередач – оно было без проволочек и с благодарностью принято. Тем более, что переговоры о подключении к электросети Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), благодаря усилиям иранских лоббистов в руководстве Ирака – подвисли. И пока удалось только запустить 340-километровая линия электропередач для доставки электроэнергии из Иордании в Аль-Рутбу на юго-западе Ирака. Но правительство премьера Судани решительно настроено продолжить диверсификацию импорта источников энергии, чтобы сократить свою «иранозависимость» в данном вопросе. Направления этой диверсификации очевидны: в первую очередь – Турция, следом – государства ССАГПЗ. Таким образом, по планам Багдада, Тегеран должен уступить свое лидерство в данном вопросе, откатившись сразу на третье место.