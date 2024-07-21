Легендарный азербайджанский певец ударил женщину топором

22 июля житель Баку Н.Джалилов обратился в полицию с заявлением о том, что певец Агададаш Агаев на почве хулиганства оскорблял его и угрожал топором в одном из частных медицинских заведений, где он работает сторожем.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, по словам Джалилова, Агаев, замахнувшись на него топором, ранил в ногу сотрудницу клиники Н.Пашаеву.

По факту в Управлении полиции Бинагадинского района ведется расследование.