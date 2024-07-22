Новое правительство Эстонии привели к присяге
Члены нового эстонского правительства под руководством Кристена Михала принесли присягу в Рийгикогу (однопалатный парламент). После этого сформированное правительство приступает к работе. Об этом сообщил портал ERR.
Указывается, что правительство Михала дало клятву оставаться верным конституционному строю республики и трудиться на благо народа страны. По окончании церемонии президент Эстонии Алар Карис официально освободил от исполнения обязанностей предыдущий Кабинет министров во главе с Каей Каллас.
Днем ранее президент Эстонии утвердил новый состав эстонского Кабмина. Правительство сформировано правящей коалицией, в которую вошли Социал-демократическая партия Эстонии (СДП), Партия реформ и Eesti 200.