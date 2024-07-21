Трамп и Вэнс заявили о «перевороте» против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс считают, что против нынешнего главы государства Джо Байдена был совершен «переворот». С таким утверждением они выступили в совместном интервью Fox News.

«Своего рода, да», — отметил Трамп, отвечая на вопрос, можно ли говорить о «перевороте» против Байдена после его решения отказаться от участия в президентской гонке.

Вэнс согласился с мнением Трампа по этому вопросу.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Ранее сообщалось об угрозах демократов Байдену принудительным отстранением от должности.