Европа не собирается играть по правилам России

Следующий мирный саммит по Украине должен пройти с участием РФ, но не на условиях, выдвинутых Путиным, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Но как следует воспринимать то, что Путин сказал во время визита Орбана в Москву? Да, разумеется, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа», - сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина планирует провести второй мирный саммит с участием России до выборов в США в ноябре. Однако Россия заявила, что не согласна участвовать в переговорах по формуле мира Зеленского.