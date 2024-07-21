Китай примирил палестинцев

Представители палестинского радикального движения ХАМАС и партии ФАТХ подписали в Пекине соглашение о завершении многолетнего раскола и об укреплении палестинского единства, передает агентство AP со ссылкой на государственные китайские СМИ.



Китайский телеканал CGTN сообщил в соцсети, что переговоры палестинских группировок начались в Пекине 21 июля, а 22 июля представители ХАМАС и ФАТХ, а также еще 12 палестинских движений провели встречу с главой китайского МИД Ваном И.

Летом 2007 года ХАМАС, победивший годом ранее на выборах, изгнал ФАТХ из сектора Газа и с тех пор единолично правит в анклаве. После этого ХАМАС и Палестинская национальная администрация провели с тех пор несколько раундов переговоров по вопросам единства, но ни одни не принесли результата.