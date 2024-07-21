Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:26

Американский политический калейдоскоп меняет картинки с невероятной скоростью. Еще вчера многие в стане демократов сомневались, что вице-президент Камала Харрис быстро получит номинацию от партии для участия в выборах. А сегодня она де-факто уже кандидат: у нее поддержка 2668 делегатов предстоящего съезда при необходимом кворуме в 1976. Правы были композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский, авторы песен к «17 мгновениям весны»: «Свистят они как пули у виска... мгновения, мгновения, мгновения». В первый день после того, как Джо Байден покинул гонку, на Камалу посыпалась манна небесная из сотен голосов поддержки со стороны самых влиятельных демократов. Доноры, которые на прошлой неделе отказывали Байдену в деньгах, выстроились в очередь, чтобы одарить нового кандидата, и Харрис за один лишь понедельник собрала более 88 миллионов долларов.

Но это еще не главная новость. Демократы решили провести процесс номинации, не дожидаясь съезда в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа. Они устроят перекличку делегатов съезда и намерены закончить этот процесс к 7 августа. Это необходимо для того, чтобы избежать легальных проблем при регистрации кандидата в бюллетенях штатов. Так что Камала Харрис взойдет на сцену съезда в Чикаго уже утвержденным кандидатом. Дональд Трамп смотрит на стремительное восхождение своей соперницы, скрипя зубами. Теперь он хвалит Байдена и называет его «героем» за то, что вышел из гонки (сразу после этого решения в воскресенье Трамп поносил президента на чем свет стоит). Харрис же он называет «полностью провалившейся» и «незначительной». Трамп считал, что его выбор напарника по гонке, молодого ястреба из числа крайне правых и явного преемника в республиканском стане Джей Ди Вэнса, – очень удачное решение. Всем своим видом на съезде он показывал, что победа на выборах у них в кармане. Но не все коту масленица. Трамп, похоже, совершил ошибку. Теперь многие умеренные республиканцы из так называемого рейгановского крыла видят его новую команду как слишком жесткую, радикальную и непримиримую.

А на фоне часто мрачного Трампа с его традиционными выпадами против политических противников хохотушка Камала привлекает избирателей своей улыбкой и неиссякаемым оптимизмом. Часто такой фактор играет не меньшую роль, чем политический опыт. Но при всем при этом она намерена обрести имидж бойца. Харрис большую часть своей жизни провела не как сенатор или вице-президент, а сначала как окружной прокурор Сан-Франциско, а затем генеральный прокурор штата Калифорния. И еще до провальных дебатов своего босса с Трампом, на совещаниях с членами ближайшего круга она разработала платформу для борьбы с кандидатом от республиканцев. Программа была подготовлена для Байдена, но теперь она станет активно использовать ее сама. Это звучит так: прокурор Харрис против преступника Трампа. Америка на фоне ожесточенной предвыборной борьбы не забыла, что в сентябре Трампа ждет решение судьи по делу о взятке порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы та не проболталась об их сексуальных encounters накануне выборов 2016 года. Кроме того, экс-президента ждет еще два судебных процесса. Можно только представить себе, как Харрис, профессионал от юриспруденции, будет расправляться на дебатах с Трампом, если, конечно, тот согласится на них. «Она (Камала) отправила за решетку шесть сексуальных хищников, а Трамп - один из таковых, - говорит помощник Харрис, который участвовал в обсуждении платформы ее будущих действий как кандидата в президенты. – Она закрывала колледжи, которые в нарушение закона использовали деньги американцев. Она самоотверженно боролась против больших банков и заставила их выплатить компенсации пострадавшим вкладчикам на сумму в 18 миллионов долларов».

«У Харрис за плечами огромный опыт по привлечению преступников к ответственности, - говорит о ней сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. - Она сражалась за права женщин, которые подверглись насилию. Она была в центре многочисленных битв в Калифорнии сначала как окружной прокурор, а потом как генеральный прокурор штата». Этот опыт Камала Харрис намерена использовать не только против Трампа. Она уже повела титаническую борьбу за права американских женщин на аборты, это является одной из самых острых тем всей предвыборной кампании. Результаты этой борьбы для нее могут быть очень большими. Наконец, она вполне профессионально может выступать против жирных и ленивых «котов» - членов Верховного суда США. Засевшие под зонтиком Фемиды ультраконсерваторы, часть из которых туда привел Трамп, уже давно потеряли доверие рядовых американцев. А недавно всплывшие разоблачения о том, как один из судей в момент мятежа сторонников Трампа 6 января 2021 года вывесил над своим домом перевернутый американский флаг, а другой на деньги миллиардера из Техаса отдыхал на Бали, вызвали возмущение нации. Каплей, переполнившей чашу терпения американцев, стало решение верховных жрецов предоставить иммунитет Трампа, чтобы освободить его от судебных процессов.