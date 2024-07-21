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Педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Гюльназ Агаева рассказывает о важности материнского молока для развития здорового ребенка, дает советы и рекомендации по здоровому питанию детей… - Каким моментам следует придавать значение для здорового роста и развития детей? - Первые годы жизни ребенка очень важны для здоровья и общего развития малыша. Для ребенка очень важно находиться в надежной, любящей и заботливой семье. Правильное питание, физические упражнения и нормальный сон также чрезвычайно важны для здорового развития. Естественно, нормальный рост и развитие детей – весьма сложный процесс, который генетически запрограммирован и осуществляется под влиянием окружающей среды. Прежде всего хотелось бы сказать несколько слов о детской привязанности. Детям требуются годы, чтобы развить способность общаться. Однако, когда ребенок рождается, с точки зрения психологии ему требуется много внимания. Уже на 1-м году жизни формируется избирательное отношение к разным взрослым. Он хочет, чтобы с ними играли, смотрели на него и услышали его. Еще с внутриутробного периода у малыша развивается чувство обоняния. Поэтому среди других людей он легко может распознать свою маму. Двигательное развитие ребенка до года состоит из нескольких этапов. Ребенок на 2-м месяце жизни учится держать голову, на 6-м - сидеть, на 8-м - ползать, а на 10-11-м месяце начинает делать первые шаги. У детей годовалого-двухлетнего возраста близость понимается как схожесть. Речевое развитие детей 1-2-х лет очень важно и оказывает большое влияние на их умение читать и понимать в будущем. Одним словом, чем быстрее и внятно говорит ребенок, тем легче становится процесс усвоения информации на дальнейших этапах его жизни. На 3-м году жизни развивается способность говорить, и дети уже готовы к налаживанию широкого социального общения, в том числе и в дошкольных учреждениях. Примерно к 4-5 годам у детей быстро развиваются логика, память, внимание и способность к изучению языка. Однако умение писать мозгом регулируется несколько позже, примерно в возрасте 6-7 лет.

- Насколько важно материнское молоко для всестороннего развития здорового ребенка? - Прежде всего, следует отметить, что грудное молоко, являющееся «живой жидкостью», невозможно заменить никакими искусственными продуктами питания. Специалисты считают первое молоко (молозиво) незаменимой пищей и лекарством для малыша. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в грудном молоке, полностью удовлетворяют все потребности организма ребенка. Лишь при недостатке материнского молока малышу можно дополнительно давать специальное искусственное детское питание. Натуральное питание полезно для здоровья как малыша, так и матери. Грудное вскармливание способствует эмоциональной связи между мамой и малышом, обеспечивает полноценное питание и укрепление здоровья младенца. Это защищает ребенка от легочных и кишечных инфекций, но и предотвращает набухание и воспалительное заболевание молочной железы (мастит). Натуральное питание очень важно для здоровья малыша и его привязанности к семье. Натуральное питание очень важно для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта в будущем. У детей, находящихся на грудном вскармливании, даже каждая кишечная инфекция протекает легче и без осложнений. Правильное грудное вскармливание ребенка также очень важно для правильного формирования процесса лактации (процесс образования молока в молочных железах с возможностью регулярного его выведения), насыщения ребенка, защиты тканей молочной железы матери от различных повреждений. - Ваши советы и рекомендации по здоровому питанию детей... - Дополнительный прикорм желательно вводить постепенно и последовательно после шести месяцев. Рекомендуется начинать с фруктово-овощных пюре и каш. На следующем этапе с интервалом не менее 2-3-х недель в рацион следует добавить мясные пюре, яичный желток, творог, процеженный йогурт и бульоны. Для детей старше года рекомендуется придерживаться принципа «здорового питания». Это значит, что в ежедневном рационе следует использовать достаточное количество фруктов и овощей, такие продукты питания, как кефир и красное мясо. Оптимальным временем для начала введения прикорма считается 6 месяцев, однако у каждого малыша этот срок должен быть выбран с учетом нескольких факторов. Если у ребенка прорезались зубы, он свободно сидит, не выталкивает пищу языком, держит кусочки в руках и кладет их в рот, то ему можно назначить дополнительное питание. Детям до 1 года не рекомендуется давать продукты, которые могут вызвать аллергию.