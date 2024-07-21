Посол Азербайджана в МИД Ирана

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречи с главой Евразийского департамента МИД Ирана Мотджабой Демирчилу и главой Консульского отдела Алирзой Махмуди. Информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Иране.

Согласно информации, на встречах обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность 15 июля.

27 января 2023 года был совершен теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. В результате теракта один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения. После этого посольство Азербайджана в Иране прекратило свою деятельность.