Европа все больше закупает российского газа

Европа по-прежнему конкурирует с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа "Газпрома", даже спустя два года после того, как вторжение России в Украину привело к сокращению поставок энергоносителей на Запад. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, даже после многих раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в отдельные европейские страны, и в этом году объемы даже увеличились. Однако Москва не заключила никаких новых сделок по ускорению роста своих продаж в Китай сверх того, что уже было запланировано до краха ее крупнейшего экспортного рынка.

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" его немногим оставшимся клиентам в Европе достигли 14,6 млрд кубометров с января по июнь, согласно расчетам Bloomberg, основанным на потоках через Украину и Турецкий поток. Это значительно ниже годовых продаж в регион в размере около 130-175 млрд кубометров, наблюдавшихся до начала войны в Украине.

Однако это сопоставимо с 15,2 млрд кубометров, которые "Газпром" поставил в Китай за первую половину этого года.