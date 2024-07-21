Подготовка теракта против Иванишвили

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии расследует уголовное дело о подготовке теракта против основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили и других высокопоставленных лиц партии. Об этом сообщил грузинский телеканал Imedi.

По данным телеканала, в суде уже несколько дней опрашивают людей по указанному делу. Большая часть опрошенных - наемники, воевавшие в Украине.

«Да, Бидзина Иванишвили», - ответил воевавший в Украине Гела Кахабришвили на вопрос журналистов о том, расследуется ли дело о подготовке теракта против основателя правящей партии.

Также, как сообщил Кахабришвили после опроса в Тбилисском городском суде, по версии следствия, теракт готовился и против других высокопоставленных лиц. При этом его адвокат Михаил Рамишвили сообщил журналистам, что расследуется подготовка теракта с целью свержения власти.

Опросы людей по указанному делу продолжаются. По данным Imedi, за несколько дней Служба госбезопасности опросила уже около восьми человек.