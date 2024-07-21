Программа «Маарифчи»: стратегия развития молодежи на основе национальных ценностей и профессионализма
В последние двадцать лет Азербайджан активно развивает свою кадровую политику, основываясь на принципах патриотизма, национальных ценностей и высокого профессионализма. Под руководством президента Ильхама Алиева страна продемонстрировала уникальный подход к формированию кадрового резерва, который успешно сочетает опыт управленцев различных поколений с энергией и инновационным мышлением молодых специалистов.
Министерство науки и образования в свою очередь вносит свой активный вклад в развитие данной политики. Одной из ключевых инициатив, направленных на развитие молодежного кадрового потенциала, является Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом.
Благодаря этой программе тысячи студентов получили возможность обучаться в ведущих мировых университетах за счет государства, что позволяет им не только усовершенствовать свои знания, но и вносить значимый вклад в развитие науки и образования в своей стране.
Другим успешным примером является программа «Маарифчи», призванная укрепить кадровый потенциал в сфере науки и образования. Отметим, что 24 студента-выпускника успешно прошли трехмесячную программу «Маарифчи», открывшую возможности стажировки в Министерстве науки и образования, а также его учреждениях. По окончании программы 9 ее участников были приняты на работу в министерство и его структуры.
Встреча министра науки и образования Эмина Амруллаева с выпускниками программы, которая состоялась 22 июля, подчеркнула не только значимость их вклада в развитие министерства, но и важность государственной поддержки молодых специалистов на начальном этапе карьеры.
Как отметил министр, стажировка «Маарифчи» не только предоставила участникам возможность практических занятий в ключевых структурах министерства, но и способствовала их профессиональному росту и адаптации к требованиям современного рынка труда. Программа сфокусирована на повышении отраслевых знаний и навыков, обмене опытом и внедрении передовых образовательных практик.
Э.Амруллаев особо подчеркнул, что во время стажировки особое внимание уделялось развитию личностных качеств участников программы.
Патриотические и национальные ценности играют важную роль в формировании молодых кадров, что обеспечивает их готовность к профессиональному вкладу в развитие родной страны.
Министр также отметил необходимость дальнейшей поддержки и развития подобных программ, которые становятся основой для будущих лидеров науки и образования Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что участие в таких инициативах не только способствует профессиональному росту молодежи, но и укрепляет фундамент национального развития страны в долгосрочной перспективе.
Таким образом, стратегия развития кадрового потенциала на основе воспитания молодежи в духе национальных ценностей и профессионализма продолжает быть ключевым аспектом государственной политики Азербайджана, обеспечивая устойчивое развитие и процветание во всех сферах общественной жизни.