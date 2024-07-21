Программа «Маарифчи»: стратегия развития молодежи на основе национальных ценностей и профессионализма

В последние двадцать лет Азербайджан активно развивает свою кадровую политику, основываясь на принципах патриотизма, национальных ценностей и высокого профессионализма. Под руководством президента Ильхама Алиева страна продемонстрировала уникальный подход к формированию кадрового резерва, который успешно сочетает опыт управленцев различных поколений с энергией и инновационным мышлением молодых специалистов.

Министерство науки и образования в свою очередь вносит свой активный вклад в развитие данной политики. Одной из ключевых инициатив, направленных на развитие молодежного кадрового потенциала, является Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом.

Благодаря этой программе тысячи студентов получили возможность обучаться в ведущих мировых университетах за счет государства, что позволяет им не только усовершенствовать свои знания, но и вносить значимый вклад в развитие науки и образования в своей стране.

Другим успешным примером является программа «Маарифчи», призванная укрепить кадровый потенциал в сфере науки и образования. Отметим, что 24 студента-выпускника успешно прошли трехмесячную программу «Маарифчи», открывшую возможности стажировки в Министерстве науки и образования, а также его учреждениях. По окончании программы 9 ее участников были приняты на работу в министерство и его структуры.