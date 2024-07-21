Кязымов приревновал жену и выбросил ее из окна

В прокуратуру Апшеронского района поступила информация о том, что 23 июля около 7:00 Айшан Кязымова (2002 г.р.) выпала из окна многоэтажного здания в городе Хырдалане.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Гусейн Кязымов (2002 г.р.) во время спора сбросил супругу А.Кязымову из окна квартиры, где они проживали. Молодая женщина получила множественные телесные повреждения.

А.Кязымова была госпитализирована, позже стало известно о смерти женщины.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе расследования было установлено, что А.Кязымова была умышленно сброшена из окна квартиры во время конфликта на почве ревности мужем. В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) УК Азербайджана. Гусейн Кязымов задержан в качестве подозреваемого. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.