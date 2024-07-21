Индия наращивает экспорт оружия

Индия в последние несколько лет значительно нарастила объемы оборонного производства, постепенно переходя из статуса импортера оружия в его экспортера, заняв место в топ-25. Об этом говорится в представленном в парламенте страны экономическом обзоре, подготовленном Министерством финансов Индии.

Оборонное производство Индии существенно выросло - с 740 млрд рупий ($8,8 млрд) в 2017 финансовом году до 1 трлн рупий (почти $12 млрд) в 2023 финансовом году, что привело к увеличению экспорта оборонной продукции. «Индия перешла от статуса импортера оружия к обеспечению места в списке 25 крупнейших стран - экспортеров оружия», - указано в обзоре.

Оборонная промышленность Индии, в том числе частных и государственных предприятий, по наращиванию экспорта оборонной продукции интенсивно набирает. Кроме того, увеличилось количество разрешений, выдаваемых экспортерам.