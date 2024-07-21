Китай о прекращении войны в Украине

Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин выступает за скорейшее прекращение огня и достижение "политического урегулирования" в войне Украины с Россией.

"Относительно войны в Украине Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования. Служа интересам всех сторон, Китай и в дальнейшем будет стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сотрудничество в достижении большего консенсуса и обеспечит жизнеспособный выход из запроса на политическое урегулирование", - сказала Мао Нин.

Она также рассказала, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в Китае, проведет переговоры со своим коллегой Ваном И. По ее словам, они будут говорить о реализации "важного консенсуса" президентов обоих государств и углублении двустороннего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.