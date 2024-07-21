Nar собрал журналистов по случаю Дня национальной прессы

Nar поздравил представителей СМИ с Днем национальной прессы, который отмечается 22 июля, и поддержал проведение тренингов, посвященных устойчивому развитию и изменению климата. Эта инициатива демонстрирует приверженность Nar поддержке роста профессиональных представителей СМИ, способных эффективно управлять повесткой устойчивого развития и изменения климата.

В рамках тренинга, проведенного специалистами компании Sustainera Solutions, которая предоставляет экспертные услуги в области устойчивого развития и изменения климата, были охвачены такие важные аспекты, как ключевая роль СМИ в продвижении устойчивого развития и проблеме изменения климата, важность эко-пиара и роль тенденций в коммуникации устойчивого развития.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокума Керимова поздравила сотрудников СМИ и поделилась своими мыслями о тренинге: «Наша цель как Nar — поддерживать журналистов в инициативах по информированию и вовлечению общественности в жизненно важные экологические вопросы, способствуя созданию более зеленого и устойчивого мира. В этом году, когда наша страна принимает мероприятие COP29, мы считаем, что предоставление журналистам необходимых знаний для освещения вопросов устойчивого развития и изменения климата особо значимо».

В дополнение к тренингу по устойчивому развитию и изменению климата для журналистов, отмечающих День прессы, была организована интеллектуальная игра Fibonacci. Журналисты, представляющие 30 медиаорганизаций, соревновались в шести командах. Победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, были вручены различные ценные призы.