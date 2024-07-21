Трамп и его команда начинают кампанию против Харрис

Бывший американский лидер Дональд Трамп совместно со сторонниками развернули целенаправленную кампанию по дискредитации вице-президента США Камалы Харрис посредством роликов на ТВ и в Интернете после того, как действующий президент США Джо Байден 21 июля выбыл из президентской гонки. Ее обвиняют в сокрытии состояния здоровья Байдена и усугублении миграционного кризиса на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его данным, принадлежащая Трампу организация Make America Great Again Inc. запустила рекламные ролики в штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона с критикой в адрес Харрис. Ее обвинили в том, что она стала пособником тех представителей из окружения Байдена, которые скрывали правду о состоянии его здоровья, которое делает его непригодным для исполнения обязанностей президента. Кроме того, сразу после выхода Байдена из предвыборной гонки сторонники Трампа опубликовали видео с критикой в адрес Харрис, в котором говорится, что из-за ее действий миграционный кризис на границе с Мексикой значительно усугубился.

Как заявил телеканалу неназванный источник из лагеря Трампа, руководство предвыборной кампании республиканца будет выделять больше средств на распространение вышеуказанных роликов. "В Демократической партии наступит огромный хаос, и наша задача - воспользоваться этим", - пояснил он. По его словам, стратегия заключается в том, чтобы продолжать выставлять Харрис пособником в сокрытии истинного состояния Байдена, делая при этом акцент на ее послужном списке в качестве прокурора и вице-президента.