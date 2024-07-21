Отдел информации 14:31

На минувшей неделе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар раскрыл секрет поставок азербайджанского газа в Европу через Украину, о намерении организовать которые заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Байрактар в интервью агентству Bloomberg раскрыл предлагаемую схему: Турция отдает свой газ, получаемый из Азербайджана, Евросоюзу, а сама увеличивает закупки газа у России. По словам турецкого министра, Турция готова продавать больше газа в Европейский союз, но хочет долгосрочных обязательств, чтобы оправдать длинные инвестиции в инфраструктуру, а также хочет обойти любое сложное свопирование, на котором настаивает Евросоюз, чтобы избежать поставок российского газа. Назвав предложение по свопированию «замысловатым», Байрактар заметил: «Эти обсуждения ведутся без знания рынка и мощностей. Что нам нужно, так это увеличение мощности интерконнектора Турция-Болгария». Упомянутый интерконнектор в настоящее время может получать только 3,5 млрд из 7 млрд куб. метров газа в год, которые Турция может технически поставлять. По его словам, Анкара могла бы договориться с Баку, чтобы увеличить поставки в Европу минимум до 10 миллиардов кубометров, но хочет получить гарантии относительно спроса в Европе. Отметим, что Турция закупает у Баку порядка 11 млрд кубометров газа в год с месторождения Шах-Дениз по двум контрактам. В начале июля Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в Евросоюз, не желая продлевать транзитный контракт с Россией, но стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

Фактически Украина хочет задействовать Трансбалканский газопровод, когда-то снабжавший российским газом Молдову, Болгарию и Турцию, в обратном направлении - для этого Украина и Молдова присоединились к европейскому проекту «Вертикальный газовый коридор». После строительства «Газпромом» газопровода «Турецкий поток» и расширения мощностей в Юго-Восточной Европе российский газ пошел в реверсе по одной из ниток Трансбалканского газопровода, снабжая уже Болгарию, Сербию, Венгрию, Грецию и Северную Македонию и без захода на территорию Украины. «Сложные своповые соглашения предполагают долгие переговоры и наличие трудностей в части настраивания инфраструктуры, регламентации объемов и периодичности поставок. Также важными являются вопросы маркетирования газа, что напрямую продиктовано экономической выгодой от подобных сделок. Напомним, что на этапе переговоров о поставках российского газа «без прописки» турецкая компания Botas стремилась сама маркетировать газ, что означало потенциальную потерю части выгод для «Газпрома», - комментирует в интервью OilCapital.ru старший консультант компании Имплемента Евгения Попова. Другой российский эксперт, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечает, что пока не совсем ясно, что именно предлагает ЕС. «Думаю, они еще сами толком не знают, как выйти из ситуации, когда надо отказаться от российского газа, как обещали, и при этом на самом деле не отказываться от него. Главная мысль Байрактара заключается в том, чтобы ЕС поскорее вышел из сумрака и либо согласился работать на турецком хабе, либо заключил долгосрочное соглашение с Турцией, что позволило бы расширить инфраструктуру на входе в ЕС с турецкой территории», - сказал Гривач. По его словам, Турция может переуступить ЕС законтрактованный азербайджанский газ, но ей придется договариваться с Россией о закупке выпадающих объемов для собственных нужд. При этом транспортное плечо увеличится для той же Австрии в два раза. В своем последнем исследовании Rystad Energy оценила перспективы прекращения транзита российского газа через Украину: без Азербайджана или другой третьей страны, транзитирующей газ по свопу с Россией, Европе понадобится дополнительно 7,2 млрд кубометров СПГ, но могут возникнуть узкие места в газотранспортной сети Европы.

«Прекращение поставок может произойти раньше, чем предполагалось, о чем предупредила рынок австрийская OMV. Словакия, Австрия и Молдова больше всего зависят от российских объемов, получив в 2023 году 3,2 млрд куб. м, 5,7 млрд куб. м и 2 млрд куб. м газа соответственно», - говорится в исследовании. Как отмечает издание OilCapital.ru, в конце 2025 года у Турции заканчиваются два текущих контракта на покупку газа из России, а в 2026 году - контракт с Ираном. По мнению Гривача, российские контракты будут продлены. Вероятно, Турция может получить и специальные условия. По словам турецкого министра Байрактара, прошлым летом и зимой Турция и Россия договорились о «специальных ценах» на газ, не раскрыв условий. «В зависимости от рыночных условий, объемов потребления, объемов импорта, иногда продавец, иногда покупатель может делать разные предложения», - сказал Гривач. Вопрос в том, будет ли дешевле российский газ для Европы, чем азербайджанский. «Сопоставимость вариантов зависит от ряда факторов, в том числе от направления поставок (страны Южной или Центральной и Восточной Европы) и условий контракта (формул, скидок и т. д.). В последние три года российский газ для Европы был в среднем на 5% выгоднее азербайджанского, а для значительных поставок в Европу потребуется расширение газопроводной системы, что приведет к значительному росту транспортных тарифов», - комментирует Евгения Попова.