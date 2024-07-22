Что обсудили Шарифов и Грушко в Москве
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов провел в Москве консультации с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа и в сопредельных регионах.
Замминистры провели обмен мнениями по проблематике ЕС и НАТО, ситуации в ОБСЕ и региональной деятельности Совета Европы. Был затронут ряд двусторонних и международных тем, представляющих взаимный интерес.